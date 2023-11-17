Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak? GS Manchester maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak? GS Manchester maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray Manchester United için artık heyecanlı bekleyiş durumda. Hafta itibariyle başlayan milli ara sonrası oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, hem bir üst tur hem de rakibine karşı avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, geri sayımın başladığı Galatasaray Manchester United karşılaşması hakkında ayrıntılar...