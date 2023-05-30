GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Süper Lig'de 36. haftaya en yakın rakiib Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor.



Cimbom, rakibini mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki skoruna bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.