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Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

Galatasaray ayrılması gündemde olan Sacha Boey'in alternatiflerini aramaya başladı. İspanyol basınında çıkan habere göre, Sacha Boey'i astronomik bir fiyata satmak isteyen sarı-kırmızılılar, Boey'den oluşacak boşluğu Hector Bellerin ile doldurmak istiyor

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  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Galatasaray ligdeki şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, yeni sezon çalışmalarınada hız kesmeden devam ediyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Bu sezon gösterdiği başarılı performansın ardından talipleri günden güne artan Sacha Boey'in önümüzdeki sene Avrupa'ya gideceği düşünülüyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Yıldız oyuncusunu astronomik bir bedelle satışa çıkartmak isteyen Galatasaray, oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise bu isim daha önce Arsenal ve Barcelona formalarını terleten Hector Bellerin oldu.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Yapılan habere göre Galatasaray sözleşmesi sene sonu bitecek olan oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    İspanya basınında çıkan haberlere göre en ciddi alıcı Galatasaray olarak biliniyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

    Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 8 milyon Euro olarak biliniyor.
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

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  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!
  • Galatasaray Sacha Boey'in alternatifini buldu!

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