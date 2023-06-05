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Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi. Şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızlı futbolcular, sahneye seçtikleri şarkılarla çıktı. İşte detaylar

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  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı. Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi. İlk olarak başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Ardından teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları sahneye çağrıldı. Okan Buruk, eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile platformdaki yerini aldı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu. Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.

    Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness'in de katıldığı kutlamada, şarkı Kenan Doğulu da sahne aldı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    İşte oyuncuların şarkı seçimleri;

    Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık formasıyla kutlamalara çıktı. Bardakcı'nın sahaya çıktığı esnada Sezen Aksu'nun Yalnızca Sitem şarkısı çaldı. Teknik direktör Okan Buruk gözyaşlarına hakim olamadı. 
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Devre arasında Atakaş Hatayspor'dan takıma katılan Sam Adekugbe, seremoniye çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı... Adekugbe, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu andı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Emin Bayram, "Çocukluk Aşkımsın ( Galatasaray Marşı)" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Leo Dubois, "Black Eyed Peas - Pump It" ile sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Lucas Torreira, "LiL CaKe - Mercho" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Dries Mertens, "Life is Life" ile sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Yunus Akgün, "Senin İçin Yaşamak Var Ya (Galatasaray Marşı)" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Emre Taşdemir, şampiyonluk kutlamasına Ahmet Çalık'ın fotoğrafını öperek çıktı. Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem" şarkısına tüm tribünler eşlik etti. 
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Nicolo Zaniolo, "Macklemore - Can't Hold Us" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Kaan Ayhan, "Duman - Senden Daha Güzel" ile sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Victor Nelsson, "Dvbbs & Borgeous - Tsunami" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Milot Rashica, "Shkurte Fejza - Oj Kosove oj Nena ime" ile sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Sergio Oliveira, "Freed from desire" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Okan Kocuk, "Barış Manço - Kara Sevda" ile sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Barış Alper Yılmaz, "Sarışınım - Gülşen" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Juan Mata, "Despecha - Rosalia" ile sahneye geldi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Futbolculardan Bafetimbi Gomis, şarkıcı Aleyna Tilki ile platforma geldi. Aleyna Tilki, Nef Stadı'nda Gomis'in attığı gollerden sonra çalınan "O Sen Olsan Bari" parçasını seslendirdi.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Sacha Boey, "Chemin D'or -  Werenoi" ile sahneye çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya geldi...
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Kaptan Fernando Muslera ise sahneye "Sen var ya sen" şarkısıyla çıktı.
  • Galatasaray şampiyonluğu kutladı - Icardi ve Simge'den yılın düeti - Futbolcular hangi şarkıyla sahneye çıktı?

    Kutlamaya son olarak çıkan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye, şarkıcı Simge Sağın eşlik etti. Yıldız futbolcu, attığı gollerden sonra statta çalınan ve adeta kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasını, şarkıcı ile seslendirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.

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