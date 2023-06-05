Kutlamaya son olarak çıkan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye, şarkıcı Simge Sağın eşlik etti. Yıldız futbolcu, attığı gollerden sonra statta çalınan ve adeta kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasını, şarkıcı ile seslendirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.