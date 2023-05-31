Galatasaray bir kez daha şampiyon... Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Söz konusu şampiyonluğun ardından gözler kutlamalara çevrildi. İşte, söz konusu şampiyonluk kutlaması ile ilgili bilgiler...