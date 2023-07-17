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        Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında ülkenin köklü takımlarından Strum Graz karşısına çıkıyor. Şimdiye dek hazırlık maçı oynayan bu karşılaşmaların 1'ini kaybedip 1'inde berabere kalan ve 2'sini kazanan sarı kırmızılıların Strum Graz mücadelesine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 00:18
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        Galatasaray Strum Grazhazırlık maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Süper Lig'de 3 yıllık bir aranın ardından 23. kez şampiyonluğunu ilan eden ve bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi 5. hazırlık maçında bu kez Avusturya ekiplerinden Strum Graz ile karşılaşacak. İşte, son olarak Aqvital FC Csakvar'ı 4-2 mağlup eden Cimbom'un yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...

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        GALATASARAY STRUM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray'ınStrum Graz ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da oynanacak.

        Mücadelenin GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

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        GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

        Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başladı.

        Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürüyor.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

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        GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

        Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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