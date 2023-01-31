Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Son 13 resmi maçını kazanarak tarihi bir başarıya imza atan sarı kırmızılılar, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor karşısında 3 puan arayacak. İşte, Galatasaray Ümraniyespor maçı ile ilgili tüm bilgiler...