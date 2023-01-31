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Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Ümraniyespor maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig'de zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada son 10 lig maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan lider Galatasaray, sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Ümraniyespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, karşılaşmanın günü, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve biletleri ile ilgili bilgiler...

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  • Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Ümraniye maçı biletleri

    Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Son 13 resmi maçını kazanarak tarihi bir başarıya imza atan sarı kırmızılılar, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor karşısında 3 puan arayacak. İşte, Galatasaray Ümraniyespor maçı ile ilgili tüm bilgiler...
  • Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Ümraniye maçı biletleri

    GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Ümraniye maçı biletleri

    GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Galatasaray Ümraniyespor maçının biletleri satışa çıktı. İşte sarı kırmızılı kulübün açıklaması:

    GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETLERİ 
  • Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Ümraniye maçı biletleri

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Torreira, Rashica, Oliviera, Kerem, Barış Alper
  • Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Ümraniye maçı biletleri

    GALATASARAY KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

    Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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