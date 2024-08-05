Galatasaray yaz günü kara bulutlu!

Galatasaray'ın üzerine yaz günü kara bulutlar çöktü! Süper Kupa finaline kağıt üzerinde favori olarak çıkmasına rağmen sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda mayıstan bu yana yaşanan kaynama kazanı taşırdı!

5-0'lık yenilginin ardından birçok isim eleştiri hedefine konarken özellikle Dursun Özbek yönetimi en sert tenkitlerin hedefindeydi.

Galatasaray tarihinin en çok oyla seçilen başkanı olan Özbek ve yönetimi, mayıs ayında verdikleri Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınılma vaatlerini aradan geçen iki ayda tamamlayamadı.

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KEMERBURGAZ MESELESİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sezonu Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde açsa da bir günlük idmanın ardından eksiklikler nedeniyle yuvasına Florya Metin Oktay Tesisleri'ne dönen sarı-kırmızılılarda Kemerburgaz'a taşınma süresi ise belirsizliğini koruyor.