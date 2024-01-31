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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı! GS'nin yeni başantrenörü kim olacak? Son dakika Galatasaray Haberleri - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı

        Galatasaray Kulübü, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:31
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        Galatasaray, Mitrovic'le yollarını ayırdı
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        Galatasaray Kulübü, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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