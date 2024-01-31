Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı! GS'nin yeni başantrenörü kim olacak? Son dakika Galatasaray Haberleri - Basketbol Haberleri

Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı! GS'nin yeni başantrenörü kim olacak? Son dakika Galatasaray Haberleri - Basketbol Haberleri

Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı Galatasaray Kulübü, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."