Galatasaray’ın yeni forma sponsoru Puma

Galatasaray Kulübü ile Puma arasında futbol takımlarının 2024-2025 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak forma ve ekipman sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşti.

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsor firmanın Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bugün Galatasaray olarak Puma ile yapacağımız resmi sponsorluk için bir aradayız. Puma markası bundan sonraki dönemde tüm ürünlerimizde bizlere iş ortağı olacak. Dünya çapında bir marka ile çalışacağız. Biz yapacağımız görüşmelerde bu ayrıcalığı fark ettik. Yapacağımız bu iş birliği, uzun vadeye yayılacak stratejik bir iş birliği olacak. Bu anlaşma bizi saha dışı ve saha içinde daha büyük başarılara götüreceğini düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu sene 25. Şampiyonluk. Önümüzdeki seneden itibaren sponsorumuzun şimdiden 5 yıldızlı ürünlerimizi hazırladığını temenni ediyorum. Anlaşmamızın sponsorumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TANER SEYİS: "SPORU DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sponsor firmanın Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ise, “Bizim 5 sene önce belirlediğimiz bir durum var. Burada göreve geldiğimizden itibaren Tükiye’de ki sporun rolünü ve futbolun önemini anladık. Burada yapacağımız işlerde dünya çapında işler yapmamız gerektiğini düşündük. Yıllar öncesinde Fenerbahçe ile de bu anlaşmaları yaptık. Galatasaray da artık elit A grubunda bizden hizmet alacak. Sponsorluklarımıza bakacak olursanız Basketbol ve Voleybol alanında çalışmalarımız devam ediyor. Hatayspor ile de özel bir anlaşmamız oldu. Sporu daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki sezon için Galatasaraylı futbol severler için profesyonel, replika ve taraftar forması olacak şekilde 3 farklı ürün sunacağız” diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Taner Seyis’e üzerinde Galatasaray amblemi olan bir plaket takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.