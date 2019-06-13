Rekor! Bir ayda 440 milyar $ harcadı

Samsung cephesinde Note 10 serisini milyonlarca kullanıcı beklemekte, 10 Ağustos'ta lansmanını yapacak olan Samsung 3 model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte o modeller ve Note 10 Pro'da olmayacak o özellikler

Galaxy Note akıllı telefonlar, geleneksel bir tabletin işlevselliğini bir telefonun telefonuna yerleştirmeyi amaçlayan büyük ekranlı bir akıllı telefon sınıfı olan "phablet" in ilk ticari olarak başarılı örnekleri olarak kabul edildi. Samsung, Eylül 2011 ile Ekim 2013 arasında 50 milyondan fazla Galaxy Note cihazı sattı. Galaxy Note 3'ün 10 milyon birimi ilk 2 ayında satıldı, 30 milyon Not II, orijinal Galaxy Note ise yaklaşık 10 milyon adet sattı.

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri ve fiyatı

Note 9’un 6.4 inçlik Super AMOLED ekranı, 1440 x 2960 piksel çözünürlük ( 514 ppi ) sunuyor. 18.5:9 formatındaki bu ekran Note 8 ile benzer şekilde HDR10 ve Always-On desteği sunarken, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Cihaz gücünü Samsung’un 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 2.7 GHz hızında çalışan dört adet Mongoose M3 ve 1.8 GHz hızında dört adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

Telefon günümüz amiral gemileri için klasikleşen, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac çift bant ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı desteği ile geliyor. Telefonda 3.5 mmkulaklık girişi kullanılmaya devam edilirken, USB-C 3.1 portu kullanılıyor.

Batarya tarafında iyileştirmeye giden ve bunu Note 9 reklamlarında sürekli vurgulayan Samsung, cihazda 4000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor.

Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan amiral gemisinde, Samsung Experience 9.0arayüzü kullanılıyor. Bunun yanı sıra Bixby, Smart Connect ve Smart Connect Home gibi teknolojilerde yenilenerek kullanılmaya devam ediliyor.

Samsung Note 10 ve Note 10 Pro özellikleri ve detayları

Güvenilir kaynaklara göre ‘SM-N975’ ve ‘SM-N976’, iki ayrı Galaxy Note10 modellerinin model numarası. Önceki söylentiler bu model numaralarının Galaxy Note10’un 4G ve 5G modelleri için olduğunu iddia ediyordu ancak şimdi anlaşılıyor ki SM-N975 Galaxy Note10’u, SM-N976 ise Galaxy Note10 Pro’yu temsil ediyor.

Özellikleri kısmına gelecek olursak kaynaklar, Galaxy Note10’un ekranının 6,4 inç Dynamic AMOLED, dâhili depolamasının ise 128 GB olacağını söylüyor. Pro modeli ise 6,8 inç Super AMOLED ekrana sahip olacakken 256 GB dâhili depolamayla gelecek. İki cihazın da batarya kapasitesi 4.170 mAh seviyesinde bulunacak.

Galaxy Note 10’un yonga seti bölgelere göre Snapdragon 855 veya Exynos 9825 olacakken arka panelde dikey sıralanmış üç adet kamera bulunacak. Parmak izi okuyucusu ekrana gömülü şekilde gelecekken selfie kamerası da panelin üst kısmının ortasında bulunacak. 3,5 mm jak girişi ise kaldırılacak. Cihazın 25 W hızlı şarj ve UFS 3.0 desteklemesi planlanırken fiyatının 1.000'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı bekleniyor.

Samsung Note 10'da yer almayacak özellik

Bu cihazın beklenen özelliklerinden biri ise 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor olma ihtimaliydi. Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10 Pro'larda bu destek bulunmayacak.

10 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen yeni Galaxy Note 10 serisi telefonlardan üst seviye model olması beklenen Galaxy Note 10 Pro, 45W değil, 25W hızlı şarj teknolojisini kullanacak.

Samsung'un Galaxy Note 10 Pro yerine 45 W hızlı şarj teknolojisini Galaxy A90 isimli telefonunda kullanması bekleniyor.

Samsung S serisi genel özellikleri

Samsung Galaxy S Serisi, Galaxy Note serisinin yanı sıra Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarının başında geliyor. Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonlarda öncelikle yüksek çözünürlüklü ekran, parmak izi ve iris tarayıcıları ve birinci sınıf kamera kullanımı gibi özellikler öne çıkıyor.

Samsung, Galaxy S serisine 2010 yılında başladı ve sonraki her yıl yeni bir modelin tanıtımını yaptı. Samsung, Galaxy S8 ile birlikte modellerine Edge denilen kenar ekranlıları da ekledi. Samsung 2018’de tanıtımını yaptığı S9 ve S9+ modelleri ve bu yıl tanıtımını yaptığı S10, S10E ve S9+ modellerinde her iki tarafı da eğimli olan ekranlarını kullanıma sundu.

Galaxy Buds Samsung'un kablosuz kulaklığı ile tanışın

Önceki yıllarda Galaxy IconX olarak gördüğümüz Samsung kablosuz kulaklıkları, artık yerini Galaxy Buds’a bıraktı. Samsung sadece bir isim değişikliğinin ötesine giderek yeni özellikler de sunuyor.

Kulaklıkların gövdesinde 58 mAh gücünde bataryalar bulunurken, kablosuz olarak şarj oldukları kutularındaki bataryanın gücü ise 252 mAh. Kulaklıkların kutusu, Galaxy S10 cihazlarında bulunan kablosuz güç paylaşımı özelliği sayesinde telefonlardan güç alabiliyor. Böylece kulaklıklığınızın şarjı tükendiğinde ayrıca şarja takmanıza gerek kalmıyor.