ABD’li yazar George R. R. Martin’in “Buz ve Ateşin Şarkısı” romanından uyarlanan ve 2011’de ilk bölümü yayınlanan Game of Thrones (Taht Oyunları),geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan 8. sezonunun ilk bölümü ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital’in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum da dizinin yayınlandığı gün yaptığı analiz ile sosyal medyada Game of Thrones’un nabzını tuttu.
Araştırma sonuçlarına göre, 15 Nisan Pazartesi günü Game of Thrones ile ilgili 52 bin kullanıcı, 55 bin 500 adet tweet attı. Bu tweetler 165 milyon kişiye ulaştı ve 254 milyon adet etkileşim aldı.
TÜRKİYE’DE DİZİ HAKKINDA KONUŞANLARIN ÜÇTE BİRİ İSTANBUL’DA
Game of Thrones hakkında konuşan sosyal medya kullanıcılarının yüzde 63.5’ini erkekler oluştururken, kadınların oranı ise yüzde 36.5 oldu.
Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, yüzde 37.7’lik oran ile en çok İstanbul’da konuşulurken, onu sırasıyla yüzde 12.1 ile İzmir, yüzde 10.6 ile Ankara ve yüzde 3.6 ile de Bursa izledi.
Yayınlandığı ilk gün toplamda 17.4 milyon kişi tarafından seyredilen dizide yer alan 7 hanedandan sosyal medyada en fazla bahsi geçen hanedan ise bin 663 tweet ile Starklar oldu. Semanticum tarafından yapılan araştırmaya göre söz konusu hanedanı bin 523 tweet ile Targaryen ve 633 tweet ile Lannisterler takip etti.
Finaline 5 hafta kalan dizinin en çok konuşulan ismi ise demir tahtın en güçlü adaylarından John Snow oldu. Hakkında 3 bin 781 tweet atılan Snow’u, 3 bin 526 tweet ile Arya Stark ve bin 718 tweet ile de Tyrion Lannister takip etti. Bu tweetler dünyada milyonlarca etkileşim aldı.
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