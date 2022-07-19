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Garanti BBVA'dan 3. maaş zammı

Bloomberg HT, Garanti BBVA'nın çalışanlarına yüzde 24 oranında zam yapma kararı aldığını bildirdi. Böylelikle 2022 için 3. kez zam kararı alan banka çalışanlarının ücretlerine toplamda yüzde 91'lik bir artış gerçekleştirdi

Garanti BBVA'dan 3. maaş zammı
Garanti BBVA'dan 3. maaş zammı
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Garanti BBVA çalışanlarına üçüncü kez zam yapma kararı aldı. Daha önce Ocak ve Nisan ayında personeline toplam yüzde 53,75 oranında zam yapma kararı alan Garanti BBVA, çalışanlarına 2022 yılına özgü olmak üzere Ağustos ayından geçerli olacak şekilde yüzde 24 zam yapma kararı aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ banka çalışanlarına yolladığı elektronik postada şu ifadeleri kullandı:

'MAALESEF YETERSİZ KILDI'

“Bildiğiniz üzere Ocak ve Nisan aylarında yaptığımız ücret artışları yıllık bazda yüzde 53,75’lik bir artışa denk gelmekteydi. Bu artışın yeterli olması beklenti ve umudumuzdu ancak süregelen enflasyonist ortam bu rakamı maalesef yetersiz kıldı.

Bu nedenle 2022 yılına özgü olmak üzere Ağustos ayında yeniden ücret artışına gideceğimizi sizlerle paylaşmak isterim.

Söz konusu artış oranı grup genelinde yüzde 24 olarak uygulanacak, böylelikle 2022 yılı bileşik baz artış oranımız yaklaşık yüzde 91 olarak gerçekleşecektir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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