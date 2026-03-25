Garanti BBVA Leasing taşıt finansmanını dijitale taşıdı

Garanti BBVA Leasing, dijital leasing altyapısını genişleterek taşıt finansmanını da dijital kanallara taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde Garanti BBVA müşterileri, taşıt leasing işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden uçtan uca dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

Yeni modelde müşteriler, satın almak istedikleri araç için Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden teklif girişi yapabiliyor, farklı ödeme planlarını görüntüleyerek kendileri için en uygun finansman yapısını oluşturabiliyor. Ardından leasing başvurusunu tamamlayabiliyor. Kredi değerlendirme süreci hızlıca sonuçlanırken, onaylanan başvurular için sözleşmeler de yine dijital olarak imzalanabiliyor.

Bu sayede leasing işlemlerinde talep alma, başvuru değerlendirme ve sözleşme süreçlerinin fiziki evrak ve manuel işlemlerle ortalama iki-üç gün sürdüğü geleneksel yapı, dijital kanalda birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Böylece müşteriler yatırım finansmanına daha hızlı erişim sağlarken önemli ölçüde zaman kazanıyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, "Taşıt leasing işlemlerini başvurudan sözleşme imzasına kadar uçtan uca dijital ortama taşıyarak sektörümüzde bir kez daha öncü bir adım atıyoruz. İşletmelerin yatırımlarını daha hızlı hayata geçirebildiği, zaman kazandığı ve finansmana kolay erişebildiği bir ekosistem oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.