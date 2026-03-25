        BIST 100 13.074,03 %1,11
        DOLAR 44,3566 %0,04
        EURO 51,4822 %0,00
        GRAM ALTIN 6.504,69 %2,01
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,37 %2,73
        BITCOIN 71.279,00 %1,74
        GBP/TRY 59,4440 %-0,10
        EUR/USD 1,1597 %-0,09
        BRENT 99,03 %-5,23
        ÇEYREK ALTIN 10.641,23 %2,07
        Garanti BBVA Leasing taşıt finansmanını dijitale taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA Leasing taşıt finansmanını dijitale taşıdı

        Garanti BBVA Leasing, iş makinesi finansmanında sunduğu dijital leasing hizmetini taşıt finansmanını da kapsayacak şekilde genişlettiğini bildirdi. Banka müşterilerinin artık Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden taşıt leasing başvurusu yapabilecekleri, ödeme planlarını oluşturabilecekleri, kredi değerlendirme sürecini tamamlayabilecekleri ve sözleşmelerini dijital olarak imzalayabilecekleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Taşıt leasing finansmanında dijital dönem

        Garanti BBVA Leasing, dijital leasing altyapısını genişleterek taşıt finansmanını da dijital kanallara taşıdığını duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde Garanti BBVA müşterileri, taşıt leasing işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden uçtan uca dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

        Yeni modelde müşteriler, satın almak istedikleri araç için Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden teklif girişi yapabiliyor, farklı ödeme planlarını görüntüleyerek kendileri için en uygun finansman yapısını oluşturabiliyor. Ardından leasing başvurusunu tamamlayabiliyor. Kredi değerlendirme süreci hızlıca sonuçlanırken, onaylanan başvurular için sözleşmeler de yine dijital olarak imzalanabiliyor.

        Bu sayede leasing işlemlerinde talep alma, başvuru değerlendirme ve sözleşme süreçlerinin fiziki evrak ve manuel işlemlerle ortalama iki-üç gün sürdüğü geleneksel yapı, dijital kanalda birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Böylece müşteriler yatırım finansmanına daha hızlı erişim sağlarken önemli ölçüde zaman kazanıyor.

        Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, "Taşıt leasing işlemlerini başvurudan sözleşme imzasına kadar uçtan uca dijital ortama taşıyarak sektörümüzde bir kez daha öncü bir adım atıyoruz. İşletmelerin yatırımlarını daha hızlı hayata geçirebildiği, zaman kazandığı ve finansmana kolay erişebildiği bir ekosistem oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

        Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

        Ankara'da matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli kızı Deren Ertürk (18) evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!