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Gaziantep FK: 0 - Antalyaspor: 0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı

Gaziantep FK: 0 - Antalyaspor: 0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk etti.

İki takım fırsatlardan yararlanamazken mücadele 0-0 noktalandı.

Ev sahibi puanını 39'a, Akdeniz ekibi 33'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Antalya ekibi, gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada, sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

53. dakikada Orgill'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, topun sahibi oldu. Bu pozisyonda Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

62. dakikada Gaziantep, Kenan Özer ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Maxim'in gönderdiği topla ceza sahasında kaleyi sağdan gören pozisyonda buluşan Kenan Özer'in vuruşu, kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

65. dakikada kaleci Boffin'in hatalı pasında boş kaleyi cepheden gören pozisyonda Mirallas, topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutunu, savunmadan yetişen Veysel Sarı kornere gönderdi.

Kalan dakikalarında önemli pozisyonun olmadığı karşılaşma, golsüz tamamlandı.

GAZİANTEP FK: 0 - ANTALYASPOR: 0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer, Vetrih, Maxim, Mirallas, Felipe

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill​​​​​​​

Sarı Kart: Dk. 32 Miranda (Gaziantep)

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