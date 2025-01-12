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        Gaziantep FK: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. David Okoreke'nin golüyle kazanan Gaziantep FK, sahasında üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:59
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        Gaziantep FK, evinde kayıpsız ilerliyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okoreke attı.

        Bu sonucun ardından Gaziantek FK, evinde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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