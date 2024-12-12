Gaziantep FK'dan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde, kaleci Dıoudis'in de sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.