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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Gençlerbirliği - Bodrum FK: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği - Bodrum FK: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK'yı ağırlayan Gençlerbirliği, rakibini Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:24 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:24
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        Gençlerbirliği Yatabare ile kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Gençlerbirliği, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

        Gençlerbirilği, aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve geçen sezonun ilk yarısındaki 18 karşılaşmada aldığı puanı, bu sezonun ilk 3 maçının sonucunda hanesine yazdırdı.

        Kırmızı siyahlı ekipte Mustapha Yatabare, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yeni transfer kardeşi Sambau Yatabare, 89. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmayı kardeşler birer sarı kartla tamamlarken Mustapha Yatabare, başkent ekibine 3 puanı getiren golü penaltıdan kaydetti.

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        Stat: Aktepe

        Hakemler: Feridun Daldaş, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın

        Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Enzaba, Alperen Babacan, Wu, Uğur Akdemir, Enes Keskin, Tiago (Dk. 19 Ensar Kemaloğlu - Dk. 89 Sambau Yatabare), Yasin Güreler, Muhammed Ertürk (Dk 88 Oltan Karakullukçu), Amilton (Dk. 78 Akabueze), Mustapha Yatabare

        Bodrum FK: Diogo (Dk. 46 Bahri Can Tosun), Cenk Şen (Dk 64 Eren Albayrak), Ali Aytemur, Celutska, Üzeyir Ergün, Samet Yalçın, Erkan Değişmez (Dk. 64 Haqi), Balde, Muhammed Gönülaçar (Dk. 56 Halil İbrahim Sevinç), Gökdeniz Bayrakdar (DK. 46 Murat Çoban), Celal Dumanlı

        Gol: Dk. 36 Yatabare (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Amilton, Dk. 30 Enes Keskin, Dk. 90+2 Mustapha Yatabare, Dk. 90+7 Sambau Yatabare (Gençlerbirliği), Dk. 70 Halil İbrahim Sevinç (Bodrumspor FK)

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