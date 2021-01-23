Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Ankara'da karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio

YEDEKLER: Yasin, Halil İbrahim, Stanu, Metehan, İlker, Rahmetullah, Gökhan, Ayite, Mustafa S. Murat

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Kaplan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Faruk Can, Kamil Ahmet, Hakan Yeşil, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Afobe

TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 resmi maçta Trabzonspor 46, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 158 gol atarken, rakibi ise 76 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 71. RANDEVU

Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 70 lig karşılaşmasının ise 39'unu Karadeniz ekibi, 12’sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 133 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 65 gol kaydetti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Ankara’da oynanan 35 lig mücadelesinde Trabzonspor 15 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği gülen taraf oldu. 12 müsabaka ise berabere tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara’da rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 51 gol gördü.

BERAT ÖZDEMİR'İN DUYGUSAL MAÇI

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir'in, Ankara'da oynanan maça ilk 11'de başlıyor.