        Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda 15 yıl sonra yarı finalde

        Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda 15 yıl sonra yarı finalde

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği, kupada 15 yıl sonra adını yarı finale yazdırmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:55 Güncelleme:
        G.Birliği kupada 15 yıl sonra yarı finalde

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenen Gençlerbirliği, 15 yıl sonra yarı finale çıktı.

        RAMS Park'taki yapılan müsabakada güçlü rakibi Galatasaray'ı 51 dakikada Fıratcan Üzüm, 83. dakikada Traore'nin golleriyle eleyen başkent ekibi, organizasyonda en son 2010-11 sezonunda yarı finale yükselmişti.

        Ankara temsilcisi o sezon yarı finalde Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.

        Ziraat Türkiye Kupası'da B Grubu'nda mücadele eden Gençlerbirliği, 3 galibiyet, 1 beraberlikle grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşmişti.

        13 YIL SONRA G.SARAY'I İSTANBUL'DA YENDİ

        Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.

        Başkent ekibi, bugünkü 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi.

        Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

        İKİNCİ VOLKAN DEMİREL DÖNEMİNDE İLK GALİBİYET

        Gençlerbirliği, ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

        Başkent temsilcisi son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almış oldu.

