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Gençlerin yüzde 26'sı ne işte ne okulda

Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki nüfus 13 milyona yaklaştı. Toplam nüfusunun yüzde 15.6'sını oluşturan gençlerin yüzde 26’sı ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı erkeklerde yüzde 18.3 iken kadınlarda yüzde 34'e dayanıyor

15-24 yaş arasındaki nüfus 13 milyona yaklaştı

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye 2019 yılında 12 milyon 955 bin 672 kişiyi bulan15-24 yaş arasındaki genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Gençler Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15.6'sını oluşturuyor. Ancak 15-24 yaşındaki nüfusun yüzde 26’sı ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor. Bu oran 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi.

15-24 yaş toplam
20152016201720182019
İşgücüne katılma oranı42.042.443.344.044.4
İşsizlik oranı18.519.620.820.325.4
Tarım dışı işsizlik oranı21.422.624.123.128.9
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı24.024.024.224.526.0
İstihdam oranı34.234.134.335.033.1
Tarım18.517.618.016.617.7
Sanayi31.431.330.430.028.2
Hizmet50.151.151.653.354.1

KORONAVİRÜSLE ARTIYOR

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi. Son 1 yılda 1.5 puanlık artış korona virüs salgınıyla ivme kazandı. TÜİK'in şubat ayı verilerine göre NEET oranı yüzde 26.7'ye yükseldi. Bu şubat 2019'a göre 1.9 puanlık artışa işaret ediyor.

Türkiye yüzde 26'lık NEET oranıyla 36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada. OECD, NEET'i 15-29 yaş arasındakileri baz alarak hesaplıyor. 2018 yılı verilerine göre Avrupa'da en yüksen NEET oranı İtalya'da. İtalya genç nüfusun yüzde 23.8'i boşta geziyor.

ÜlkeNEET oranı (Yüzde)
TÜRKİYE26.4
İtalya23.8
Yunanistan21.4
Meksika20.8
İspanya19.0
Şili18.4
Fransa16.0
Slovakya15.1
Macaristan13.4
İsrail13.3
OECD Ortalaması13.0
Belçika12.7
Estonya12.7
Polonya12.6
ABD12.6
İngiltere12.6
Kanada11.9
Finlandiya11.9
İrlanda11.7
Portekiz11.5
Letonya11.1
Avusturya11.1
Avustralya10.8
Danimarka10.8
Litvanya10.4
Yeni Zelanda10.1
Çek Cumhuriyeti9.9
Slovenya9.6
Almanya9.1
İsveç8.8
Norveç8.6
Lüksemburg8.3
İsviçre8.0
Hollanda6.9
İzlanda6.0

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 25.4

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerde istihdam oranı yüzde 33.1. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43.4, genç kadınlarda ise yüzde 22.6 seviyesinde. Gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20.3 iken 2019 yılında yüzde 25.4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17.6 iken 2019 yılında yüzde 22.5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında yüzde 25.3 iken 2019 yılında yüzde 30.6'ya çıktı.

EN ÇOK İSTİHDAM HİZMET SEKTÖRÜNDE

2015 yılından bu yana gençlerin tarım ve sanayideki istihdam oranı düşerken hizmet sektöründeki istihdamı arttı. 2019 yılında istihdam edilen gençlerin yüzde 17.7'si tarım, yüzde 28.2'si sanayi, yüzde 54.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15.7'si tarım, yüzde 33.4'ün sanayi sektöründe, yüzde 50.9'u hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 21.7'i tarım, yüzde 17.8'i sanayi, yüzde 60.5'i hizmet sektöründe istihdam edildi.

ERKEKLER TARIMA YÖNELDİ

15-24 yaş erkek20152016201720182019
İşgücüne katılma oranı54.254.355.256.355.9
İşsizlik oranı16.517.417.817.622.5
Tarım dışı işsizlik oranı18.319.420.119.625.2
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı14.314.614.615.618.3
İstihdam oranı45.244.845.446.443.4
Tarım14.214.414.614.115.7
Sanayi37.737.736.536.033.4
Hizmet48.147.948.949.950.9

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 30.6

15-24 yaş kadın20152016201720182019
İşgücüne katılma oranı29.830.431.131.332.6
İşsizlik oranı22.223.726.125.330.6
Tarım dışı işsizlik oranı27.828.931.930.035.7
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı33.833.534.033.634.0
İstihdam oranı23.223.223.023.422.6
Tarım26.823.924.921.821.7
Sanayi19.118.818.017.917.8
Hizmet54.157.357.160.4

60.5

İŞTEN MEMNUN AMA KAZANÇTAN DEĞİL

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73.0'ı çalıştığı işinden, yüzde 49.8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76.2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51.2 oldu. Genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66.7 ve yüzde 46.8.

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