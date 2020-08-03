Gençliğim Eyvah 8. son bölüm yayınlandı. ATV ekranlarında her pazartesi yayınlanan Gençliğim Eyvah son bölümünde kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşadı.



GENÇLİĞİM EYVAH 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kaçak gelin Çağla’dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla’nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşayacak. Çağla, Ahmet’in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet’ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşacak. Ancak Zola’nın başında daha büyük belalar var. Arif ve Zekeriya’nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalacak.