Türk Telekom tarafından geliştirilen gerçek para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması ‘eleq’, iOS ve Android üzerinden operatör bağımsız olarak yayına başladı. Uygulamayı indirip mobil cihazları üzerinden yayın saatlerinde uygulamaya giren katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor.

Günün ödülü, sorulan 10 soruyu da doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. eleq, Türk Telekom bünyesinde geliştirilen dijital klavye Tambu'nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor.

Mobil canlı bilgi yarışması eleq’in tanıtım toplantısında konuşan Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, "eleq'i, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela'da çalışan gençlerimizle, kendi iç kaynaklarımızı kullanarak start-up mantığı ile hareket ederek geliştirdik" dedi.

eleq’in ilk canlı yayınının 13 Eylül'de gerçekleştirdiğini ve bir aydan kısa sürede 12 bini aşkın katılımcı tarafından indirildiğini söyleyen Demir, yarışmada şu anda yaklaşık 5 bin kişinin canlı katılarak yarıştığını belirtti. Demir, şunları söyledi:

"Bilgin eleq’ten geçsin sloganıyla hayata geçirdiğimiz yarışmamız ile bilgi verirken eğlendirmeyi de amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz, belirli bir sayıda izleyici kitlesi oluşturarak mobil platform üzerinde televizyona alternatif bir mecra oluşturmak. Yıl sonuna kadar katılımcı sayısının birkaç yüz bini geçmesini hedefliyoruz."



10 SANİYEDE 10 SORU

Toplantıda verilen bilgiye göre, sunuculuğunu Samet Güner’in yaptığı mobil bilgi yarışması eleq, her akşam saat 20:00’de iOS ve Android uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Mobil cihazları üzerinden yarışma saatlerinde uygulamaya giren katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Toplamda 10 sorunun yer aldığı yarışmada yarışmacıların her soru için 10 saniye süresi bulunuyor. Bu süre sunucu soruyu okumaya başladığı anda devreye giriyor. Doğru cevabı veren yarışmacılar bir sonraki soruyu cevaplamaya hak kazanıyor.

Günün ödülü, 10 soruyu da doğru yanıtlayanlar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. Yarışmacılar hesaplarında biriken ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında ödülü talep etmeye hak kazanıyor ve ödül parası ilgili kişinin hesap numarasına yatırılıyor.

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