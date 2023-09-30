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        Giresunspor - Altay: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Altay 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:16
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        Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.

        Maçtan dakikalar

        38. dakikada Altay’da orta sahadan ilerleyen Paixao, pasını Ceyhun’a attı. Ceyhun ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Erkan topu kornere çeldi.

        39. dakikada devam eden Altay atağında Giresunspor ceza sahasında Şahin’e çarpan top sonucu hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR’da pozisyonu inceleyen Burak Olcar, penaltı kararını iptal etti.

        51.dakika Giresunspor’da kullanılan köşe vuruşunun ardından sol kanattan gelen uzun ortaya hareketlenen Kadir’in ayağından seken top dışarı gitti.

        76. dakikada devam eden Altay atağında savunmadan seken topu kontrol eden Zeki, ceza sahasının köşesinden kaleye şut çekti, kaleci Erkan üstten kornere çeldi.

        90+4. dakikada atağa geçen Giresunspor'da hızla ilerleyen Metin'i ceza yayında yere düşüren Yusuf kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

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