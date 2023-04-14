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“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile 5 bin kadına destek

Hepsiburada 2017 yılında hayata geçirdiği “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” kapsamında kapsamında, deprem bölgesindeki 5 bin girişimci kadına destek vermeyi hedeflediğini açıkladı

“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile 5 bin kadına destek

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından STK'lar, Kamu kuruluşları ve birçok özel sektör firması harekete geçerek bölgenin ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Özellikle bölgedeki üretim ve ticareti hareketlendirme yolunda e-ticaret firmalarının uygulamaları önemli rol oynadığı belirtildi.

Birçok farklı firma bölgedeki üreticilere ve satıcılara destek verecek, komisyonsuz satış uygulamaları gibi projeleri hayata geçirerek deprem bölgesindekilere destek olmak için çalışmalar yürüttü ve yürütmeye devam ediyor.

Önde gelen teknoloji girişimlerinden ve e-ticaret firmalarından Hepsiburada da afet bölgesindeki işletmelere katkı sağlayarak yaralarını sarmayı hedefleyerek bölgede faaliyet gösteren iş ortakları için harekete geçenlerden oldu.

KADIN KOOPERATİFLERİNİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNULDU

Depremin ilk günlerinde “Her Sipariş, Bir Destek” projesi başlatan Hepsiburada deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sundu. Bu uygulama, kısa bir süre sonra deprem bölgesinde bulunan tüm işletme, üretici ve esnafa açıldı.

E-TİCARET KAPASİTESİNİN 10 MİLYAR TL'YE ÇIKARTILMASI HEDEFLENİYOR

İki yıl boyunca deprem bölgesine destek vereceğini açıklayan Hepsiburada’nın “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” projesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu program kapsamında bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafı 2 yıl boyunca, firmanın teknoloji, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla destekleneceği açıklandı. Böylece, “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programıyla iki yıl içerisinde bölgeden yapılan e-ticaret kapasitesini 10 milyar TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

Öte yandan deprem bölgesindeki 3 şehirde; e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi için “E-ticaret İhtisas Merkezi” projesini hayata geçirileceği belirtildi.

e-ticaret firması deprem bölgesindeki üç şehirde, platformdan online satış yapan kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine ürün paketleme, fotoğraflama, depolama, lojistik gibi destekler vermenin yanı sıra e-ticaret eğitim hizmeti ve müşteri ilişkileri hizmeti de sağladığını belirtiyor.

GİRİŞİMCİ KADINLARA ZİYARET

Hepsiburada, deprem bölgesine verilen destekler kapsamında Hatay’da faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve yerel üreticileri de ziyaret etti.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar medya mensuplarına bölgenin deprem felaketi sonrasında yeniden kalkındırılması için Hepsiburada ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı:

“iLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDAYDI”

- Meriç Çiftliği varislerinden Işıl Nalçabasmaz, “Deprem öncesinde farklı sektörlerde de iş yapıyorduk, ancak mevcut durumda devam edebildiğimiz tek sektör zeytincilik. Bu noktada e-ticaretin devam ediyor olması tekrar hayata dönebilmemiz için bize umut ışığı oldu. Ayağa e-ticaret ile kalkacağız. O yüzden Hepsiburada’ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

- Defne&Apollon İpekçilik sahibi Tuğçe Duman Deprem felaketinden çok etkilendikleri vurgulayarak, “Bundan sonra eskisinden daha güçlü olmaya çalışacağız, çok daha yoğun çalışacağız, daha fazla insana ulaşmaya çalışacağız. Ancak işimizi daha fazla insana duyurarak ve büyüterek bunu yapabiliriz. Hepsiburada bizi hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilmek için çok destek oldu ve yerel üreticiye destek sözünün altını doldurduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"İŞLERİMİZ RAYINA OTURDU"

- Neşeli Mutfak’ın kurucusu Dilek Tecirli ise yaşanan felaketin boyutunu 6 Şubat sabahı gün ağardığında anladıklarını belirterek, “İnsani yardımlarının yanı sıra, Hepsiburada iş ortağı olduğum için işimi çok hızlı ayağa kaldırdık” dedi.

- Vakıflı Köyü Kadın Kooperatifi Başkanı Lora Çapar, “Biz 33 kadınla beraber kooperatifimizi kurduk. Yaptığımız reçelleri satışa sunarak başladık kooperatifimize. Deprem felaketinde herkesin olduğu gibi biz de kötü etkilendik ama Hepsiburada “Her Sipariş Bir Destek” kampanyası ile işlerimiz çok güzel rayına oturdu, siparişlerimiz çoğaldı. Biz üretip çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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