GİSAD İklim Forumu’nda COP31 mesajı: Yeşil dönüşüm tarihi fırsat

Girişim ve Sanayi Derneği (GİSAD) tarafından düzenlenen “GİSAD İklim Forumu 2026: COP31’e Doğru” programı, ODTÜ Teknokent ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Forum kapsamında; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Türkiye’nin COP31 sürecindeki iklim vizyonu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yeşil dönüşüm politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Girişim ve Sanayi Derneği Başkanı Hasan Keleş, iklim krizinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığını; enerji, üretim, teknoloji, ekonomi ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatın birçok alanını doğrudan etkileyen küresel bir dönüşüm sürecine dönüştüğünü ifade etti.

REKLAM

Hasan Keleş konuşmasında, bu yıl Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının ülke adına yalnızca önemli bir organizasyon değil; aynı zamanda tarihi bir fırsat ve önemli bir sorumluluk anlamına geldiğini vurguladı.

Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde düzenlenen forumda; “adil geçiş”, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir sanayi, iklim finansmanı, gençlik katılımı ve teknoloji odaklı çözüm önerileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Forum kapsamında ayrıca, kamu, özel sektör, akademi ve gençleri aynı masa etrafında buluşturan yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi. Oturumlarda; COP31 sürecine katkı sunabilecek somut çözüm önerileri, ortak çalışma alanları ve politika önerileri değerlendirildi.

Hasan Keleş konuşmasının devamında, dönüşüm sürecinde hiçbir sektörün, hiçbir çalışanın, hiçbir gencin ve hiçbir toplum kesiminin geride kalmaması gerektiğini belirterek; enerji dönüşümü, sanayi politikaları ve sosyal kalkınmanın birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Program sonunda konuşmacılara, kurum temsilcilerine, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür edilirken; forum çıktılarının COP31’e giden süreçte Türkiye’nin iklim vizyonuna katkı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.