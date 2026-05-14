Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.654,41 %0,38
        DOLAR 45,4354 %0,03
        EURO 53,3436 %0,25
        GRAM ALTIN 6.859,74 %0,18
        FAİZ 42,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,81 %-0,81
        BITCOIN 79.765,00 %0,11
        GBP/TRY 61,5500 %0,15
        EUR/USD 1,1711 %0,00
        BRENT 105,80 %0,16
        ÇEYREK ALTIN 11.215,68 %0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GİSAD İklim Forumu’nda COP31 mesajı: Yeşil dönüşüm tarihi fırsat

        GİSAD İklim Forumu’nda COP31 mesajı: Yeşil dönüşüm tarihi fırsat

        "GİSAD İklim Forumu 2026: COP31'e Doğru" programında kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileri Türkiye'nin iklim vizyonunu masaya yatırdı. GİSAD Başkanı Hasan Keleş, Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye için "tarihi bir fırsat ve önemli bir sorumluluk" olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GİSAD İklim Forumu'nda COP31 mesajı: Yeşil dönüşüm tarihi fırsat

        Girişim ve Sanayi Derneği (GİSAD) tarafından düzenlenen “GİSAD İklim Forumu 2026: COP31’e Doğru” programı, ODTÜ Teknokent ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Forum kapsamında; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Türkiye’nin COP31 sürecindeki iklim vizyonu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yeşil dönüşüm politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Girişim ve Sanayi Derneği Başkanı Hasan Keleş, iklim krizinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığını; enerji, üretim, teknoloji, ekonomi ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatın birçok alanını doğrudan etkileyen küresel bir dönüşüm sürecine dönüştüğünü ifade etti.

        REKLAM

        Hasan Keleş konuşmasında, bu yıl Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının ülke adına yalnızca önemli bir organizasyon değil; aynı zamanda tarihi bir fırsat ve önemli bir sorumluluk anlamına geldiğini vurguladı.

        Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde düzenlenen forumda; “adil geçiş”, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir sanayi, iklim finansmanı, gençlik katılımı ve teknoloji odaklı çözüm önerileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

        Forum kapsamında ayrıca, kamu, özel sektör, akademi ve gençleri aynı masa etrafında buluşturan yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi. Oturumlarda; COP31 sürecine katkı sunabilecek somut çözüm önerileri, ortak çalışma alanları ve politika önerileri değerlendirildi.

        Hasan Keleş konuşmasının devamında, dönüşüm sürecinde hiçbir sektörün, hiçbir çalışanın, hiçbir gencin ve hiçbir toplum kesiminin geride kalmaması gerektiğini belirterek; enerji dönüşümü, sanayi politikaları ve sosyal kalkınmanın birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

        Program sonunda konuşmacılara, kurum temsilcilerine, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür edilirken; forum çıktılarının COP31’e giden süreçte Türkiye’nin iklim vizyonuna katkı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sezonun son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta sahne aldı

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi sunduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, 26. sezonunu Mert Köse, Arya Şirin Utandı ve Cahide Gür'ün performanslarıyla tamamladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?