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Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye’de de artışa geçen maske fiyatlarıyla ilgili olarak e-ticaret platformu GittiGidiyor’dan da bir açıklama geldi.

Geçen hafta Ticaret Bakanlığı ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) fahiş fiyatlarla ilgili açıklamalarının ardından aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı olan GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Sorumluluk verilirse, yerine getiririz” dedi.

GittiGidiyor’un 2019 yılı sıonuçları ve 2020 yılı hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda maske fiyatlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kantarcı, “Biz pazar yeriyiz. Ürünleri biz listelemiyoruz. Fiyatları da biz belirleyip, kontrol etmiyoruz. Ama devlet tarafından bu konuda bize bir sorumluluk verilirse, tabi ki gereğini yerine getiririz” dedi.

Koronavirüs salgınının e-ticaret üzerinde henüz olumsuz bir etkisinin görülmediğini belirten Öget Kantarcı, sektör özelinde asıl endişelerinin Uzakdoğu merkezli üretim sıkıntıları olduğunu belirterek, “Asıl korkumuz satıcılar tarafında ürünlerinin listelenmemesi ile ilgili” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE E-TİCARET 10 YILDA 20 KAT BÜYÜDÜ

GittiGidiyor Genel Müdürlüğü yanısıra eBay MENA Bölge Direktörü olarak da görev yapan Kantarcı, 1 Mart’ta yürürlüğe giren yüzde 7.5’lik Dijital Hizmet Vergisi’nin sektörün maliyetlerini artıracağını ancak 2020 yılında Türkiye e-ticaret sektöründe yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir büyüme beklediklerini söyledi.

GittiGidiyor olarak 2019’da yüzde 30 büyüdüklerini, 2020’de ise yüzde 40 büyümeyi hedeflediklerini aktaran Kantarcı, “Türkiye’de perakende e-ticaret hacmi son 10 yılda 20 kat arttı. GittiGidiyor ise bu sürede 22 kat büyüdü. Geçen yıl kayıtlı üye sayımız 5 milyon artışla 28 milyona çıktı. 2009’da 10 saniyede 1 ürün satarken 2019 yılında saniyede 1 ürün satan bir platform olduk. Ortalama sepet büyüklüğünde 3.5 kat artış kaydettik. Listelenen ürün sayımızı ise 1.6 milyondan 15 milyona yükselttik” dedi.

Kantarcı, “Son 10 yıla bakacak olursak ülkemizde perakende e-ticaret hacminin 20 kat arttığını görüyoruz. Türkiye’de 2009’da 2 milyar TL olan e-ticaret hacmi, 2019’da 42 milyar TL’ye çıktı. Aynı süre zarfında GittiGidiyor olarak 22 kat büyüdük” diye konuştu.

2 BİN KOBİ’Yİ YURTDIŞINA AÇACAK

KOBİ'lerin yurt dışına açılması için bir yıl önce e-ticaret atılımını başlattıklarının altını çizen Kantarcı, şunları söyledi:

“2020’ye en az 1000 satıcının e-ihracata başlaması hedefiyle girdik. An itibarıyla 800 satıcımız 50 binden fazla ürünü GittiGidiyor üzerinden listeleyerek e-ihracat yapıyor. Biz de hedefimizi revize ettik ve bu yıl sonuna kadar en az 2000 satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz. Özellikle Almanya, ABD ve İngiltere’nin Türk ürünlerine ilgisi oldukça yüksek. Şu an en fazla talep ev tekstili, mutfak ürünleri ve ayakkabı kategorilerine geliyor.”

MOBİLİN PAYI ARTIYOR

GittiGidiyor’daki işlem sayısına bakıldığında her 10 alışverişten 7’sinin mobil cihazlardan yapıldığını söyleyen Kantarcı, 2019’da mobilin toplam trafikteki payının yüzde 80’e, toplam satıştaki payının ise 57’ye yükseldiğini belirtti.

Son 10 yıllık döneme bakıldığında tüketicilerin düzenli olarak kullandıkları ürünleri de internetten almaya başladığını belirten Kantarcı, “2009 yılında en çok satılan ürünlerin başında bilgisayar ve konsol oyunları ile elbise gelirken; günümüzde en çok cep telefonu, bebek bezi ve kedi-köpek maması satın alınıyor” dedi.

HIZLI TESLİMAT İŞİNE DE GİRİYOR

E-ticaret sektöründe son dönemde önemli bir rekabet alanı olarak öne çıkan hızlı teslimat konusunda da çalıştıklarını aktaran Kantarcı, “GittiGidiyor olarak bir iki ay içinde hızlı teslimat işini de başlatmak istiyoruz” diye konuştu.