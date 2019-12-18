Gökhan Çıra, Galatasaray alt yapısında yetiştikten sonra profesyonel futbol hayatını şu sıralar Tuzlaspor'da sürdürüyor. Selin Ciğerci ile geçtiğimiz günlerde evlenen Gökhan Çıra, dün akşam Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan gerilimle gündeme geldi. Gökhan Çıra ile ilgili detaylar haberimizde.
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?
Gökhan Çıra 16 Şubat 1996 tarihinde doğdu. 23 yaşındadır. Tuzlaspor takımında oynamaktadır. Gökhan Çıra'nın mevkisi Forvet - Sol Kanattır.
Gökhan Çıra, cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenerek sık sık magazin gündeminde yer aldı.
GÖKHAN ÇIRA KARİYERİ
22 Tem 2019 Tuzlaspor
14 Oca 2019 Diyarbekir Spor
25 Tem 2017 Beylerbeyi
23 Ağu 2016 Galatasaray U21
1 Tem 2015 Galatasaray U19
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