Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol GOM Ormanspor: 73 - Beşiktaş BOA: 95 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        GOM Ormanspor: 73 - Beşiktaş BOA: 95 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 95-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş BOA deplasmanda kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda OGM Ormanspor'u 95-73 yendi.

        Beşiktaş BOA, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: M. Sait Zarifoğlu

        Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Hasan Kamil Takınyalıoğlu

        OGM Ormanspor: Duygu Özen 2, Kübra Erat 15, Gamze Takmaz 6, DeShields 26, Banu Şimşek 14, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5, Aliye Nur Orak , Melisa Dönmez 2, Yağmur Güvercin, Ecrin Su Özdemir

        Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Whitcomb 17, Fraser 21, Meltem Yıldızhan 11, İlayda Güner 13, Toure 10, Pelin Bilgiç 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Yağmur Özdal 3, Almira Yiğit

        1. Periyot: 22-28

        Devre: 41-61

        3. Periyot: 58-77

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 29 Aralık 2025 (Rusya - Ukrayna Savaşı Nasıl Bitecek?)

        Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 Şehit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan polisler için başsağlığı mesajı. Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Sosyal konut için ilk hak sahipleri belirlendi. Trump ile Zelenski Florida'da görüştü. Putin'in konutuna saldırı girişimi. Ukrayna Devlet Bakanı Zelenski saldırı için ne dedi? Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı