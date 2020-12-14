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Gmail çöktü mü? SON DAKİKA Google'dan Gmail açıklaması!

Google ve gmail çöktü mü? Son dakika gelişmesine göre Google kullanıcıları saat 14.00'ten itibaren Google'ın mail hizmeti olan Gmail'e erişimde sorun yaşamaya başladı. Peki, Google ve Gmail çöktü mü? İşte, Google'dan yapılan son dakika açıklaması...

Gmail çöktü mü? SON DAKİKA Google'dan Gmail açıklaması!

Son dakika gelişmesine göre dünyaca ünlü arama motoru Google'a saat 14.00'ten itibaren erişimde sorunlar yaşandı. Öte yandan Youtube ve Google'ın mail hizmeti olan Gmail'e erişimde kullanıcılar bir süre sorun yaşadı. Peki, Google çöktü mü? İşte, Google tarafından kamuoyuna yapılan açıklama...

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google'ın Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor.

Açıklamadan kısa süre sonra saat 14.40 sıralarında Gmail' erişim sorunu çözüldü.

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