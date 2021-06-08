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Google'dan rakip arama motorlarına Android izni

Google, iki yıl önce AB rekabet düzenleyicilerine verdiği sözü genişleterek, rakip firmaların Avrupa'daki Android cihazlarda varsayılan arama motorları olmak için ücretsiz rekabet etmelerine izin vereceğini duyurdu. Buna göre, StatCounter verileri baz alınarak her AB ülkesindeki en popüler beş uygun arama motoru ekranın üst kısmında rastgele sırayla görüntülenecek, altta ise en fazla yedi arama motorunun gösterilecek.

Google'dan rakip arama motorlarına Android izni
Reuters / HABERTURK.COM

Google, Avrupa'da rakip arama motorlarının Android hizmetleri arasında kullanıcıların tercihi için ücretsiz olarak yer alacağını açıkladı. Böylelikle rakip arama motorları Android cihazlarda varsayılan arama motoru olabilecek.

Google direktörü Oliver Bethell, bugün Google blog sayfasına yazdığı yaızda “Artık Seçim Ekranında, uygun arama sağlayıcıları için katılımı ücretsiz hale getirmek de dahil olmak üzere bazı son değişiklikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Google, kendisi de dahil olmak üzere StatCounter verilerine göre her AB ülkesindeki en popüler beş uygun arama motorunun ekranın üst kısmında rastgele sırayla görüntüleneceğini, altta ise en fazla yedi arama motorunun gösterileceğini duyurdu.

Halihazırda dünyadaki akıllı telefonların yüzde 80'inde işletim sistemi olarak kullanılan Android cihazlarda kullanıcıların tercih ettikleri arama motorunu seçtikleri ekranda görünmek için 2019 yılından bu yana ücret ödemek zorundaydı ve her AB ülkesi için dört rakip şirket Android ekranlarında görüntülenebiliyordu.

ABD'li teknoloji devinin bu kararı, iki yıl önce AB rekabet düzenleyicilerine verdiği taahhüdün de ötesine geçmiş durumda ancak 27 ülkeden oluşan AB, gelecek yıl Google, Amazon, Apple ve Facebook gibi devlerle eşit rekabeti sağlamak için gelecek yıldan itibaren bir takım düzenlemeleri görüşmeye başlamıştı.

Avrupa Komisyonu, 2018 yılında Google'ın Android işletim sistemini kendi pazar hakimiyetini pekiştirmek için adil olmayan şekilde kullandığı için Kaliforniya merkezli şirkete 4.25 milyar euro tutarında ceza kesmişti.

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