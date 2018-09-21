ABD’de verilerin gizliliği ve güvenliği kapsamında açılan soruşturmayla sorgulanan Google, ABD’li senatörlere bilgilendirme mektubu gönderdi.

Google, Amerikalı senatörlere yazdığı mektubunda, e-posta hizmeti Gmail'deki verilerin diğer uygulama geliştiricilerle paylaşmasını savundu. Kamuya açıklanan şirket mektubuna göre Google, bu verilerin nasıl kullandıkları konusunda şeffaf oldukları ve izin aldıkları takdirde Gmail'deki içerikleri üçüncü kişiler ile paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mektubunda, güvenlik araştırmacılarının, üçüncü kişileri denetleyerek bu verilerin kötü bir şekilde kullanılmasına izin verilmediğini savunan Google, kötü niyetli uygulamaların tespit edildiğinde kaldırıldığını, kullanıcıları da bu uygulamalar hakkında uyardığını ifade etti.

26 EYLÜL'DE SORGUYA ÇEKİLECEK

Ancak Google, senatörlere gönderilen mektubunda, Gmail verilerini kötü niyetli kullanan şirketlerin istatistikleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.

ABD merkezli internet devi Google, dünya çapında 1.4 milyar kişininin kullandığı Gmail'deki e-postalara, eklenti geliştiren yazılımcıların ulaşmasına izin veriyor.

ABD'de senatonun ticaret komitesi, Google, Apple, AT&T ve Twitter şirketlerini 26 Eylül'de düzenlenecek bir oturumda veri güvenliği uygulamaları ile ilgili olarak sorgulayacak.

Haziran 2017'de Google kişileştirilmiş reklamların oluşturulmaması için Gmail'in verilerinin taranmasına son vereceğini, gizlilik ve güvenlik konularında değişiklikler yapacağını söylemişti.

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