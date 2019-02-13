iPhone’un varsayılan arama motoru olmak için Apple’a her yıl milyarlarca dolar para ödeyen Google, bu yıl da kesenin ağzını iyice aşacak.

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre Google, Apple’a iPhone’da varsayılan arama motoru olarak konumlanmak için 2018 yılında 9.4 milyar dolar ödedi. Bu rakam, Apple’ın geçen yıl tüm elde ettiği toplam servis gelirlerinin de yüzde 23’ünü oluşturdu.

Goldman Sachs'ın analizine göre Google’ın Apple’a ödediği bu tutar 2020 yılında 12.2 milyar dolara, 2021 yılında ise 15.6 milyar dolara ulaşacak.

iPAD GELİRLERİNİN TAM YARISI

Google’ın Apple cihazlarına yerleşmesini sağlayan bu harcama, 2017 yılında 3 milyar dolar, 2014 yılında ise 1 milyar dolar seviyesindeydi. Google bu rakamı, Apple’ın iOS ve macOS cihazlarındaki internet tarayıcısı Safari’nin varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için ödüyor.

Geçen yıl için 9.4 milyar dolar olan bu harcama, Apple’ın geçen mali yılı boyunca sattığı tüm iPhone’lardan elde ettiği 166 milyar dolarlık gelirin yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor. Diğer bir karlşılaştırmayla Apple, geçen yıl sattığı toplam 43 milyonu aşkın iPad'ten elde ettiği toplam gelirin yarısını, iPhone'ların yerleşmek isteyen Google'dan kazanıyor.