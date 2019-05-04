Google, kullanıcıların verilerini yönetmeleri için sunduğu araçlara “Otomatik Silme” özelliğini ekledi. Yeni eklenen “Otomatik Silme” kontrolleri sayesinde kullanıcılar ‘konum geçmişi’ ile ‘Web ve uygulama etkinliği’ gibi etkinlik verilerinin belirledikleri bir süre sonunda otomatik olarak silinmesi için gerekli düzenlemeyi yapabilecek.
Konuyla ilgili olarak Google’ın resmi blogunda şu açıklama yapıldı:
“Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.”
Açıklamada, “Halihazırda Konum Geçmişi ile Web ve Uygulama Etkinliğinizi açma/kapama kontrollerine Google Hesap hizmeti üzerinden erişebiliyorsunuz ve dilerseniz verilerinizin tamamını veya bir bölümünü elle silebiliyorsunuz. Şimdi, bu seçeneklere ek olarak verilerinizi yönetmeyi daha da kolaylaştıran ‘otomatik-silme’ kontrollerini duyuruyoruz” denildi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Google’dan yapılan bilgilendirmeye göre devreye alınan ‘otomatik silme özelliği’ şöyle işliyor:
Etkinlik verilerinizi ne kadar süreyle tutmak istediğinize ilişkin - 3 veya 18 ay gibi - bir zaman sınırı seçtikten sonra bu süreden daha eski olan her türlü veri otomatik olarak ve sürekli şekilde siliniyor.
Söz konusu kontroller ilk olarak “Konum Geçmişi” ile “Web ve Uygulama Etkinliği” için geçerli olacak ve gelecek haftalarda kapsamı genişleyecek. Yeni özelliğe, ‘Google Hesap’ bölümünde yer alan “Veri ve Kişiselleştirme”nin altından erişilebilecek.
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