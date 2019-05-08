Google, yeni akıllı telefon modelleri Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı. ABD’de düzenlenen geliştiriciler konferansı Google I/O 2019’da sahneye çıkan bu yeni iki telefon, Google’ın daha önce piyasaya sunduğu Pixel 3’ün teknik olarak bir alt seviyesi olarak konumlandırıldı. Bu çerçevede fiyatları da aşağı çeken Google, Pixel 3a ve Pixel 3a XL’de satış fiyatını sırasıyla 399 dolar ve 479 dolar olarak belirledi. Google’ın geçen sene satışa sunduğu Pixel 3 ve Pixel 3 XL’in fiyatları sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar idi.

Qualcomm Snapdragon 670 işlemci barındıran her iki model de 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı barındırıyor. Pixel 3a’da 3000 mAh olan batarya, Pixel 3a XL’de 3700 mAh olarak dikkat çekerken, yine Pixel 3a’da 5.6 inç olan ekran büyüklüğü, Pixel 3a XL’de ise 6 inç olarak öne sunuluyor.

Her iki telefonun da arkasında 12 MP çözünürlüğüne ve f/1.8 diyafram açıklığına, ön yüzünde ise 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

3 YIL EN GÜNCEL SÜRÜM GARANTİSİ

Google, Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen bu telefonları alanlara, 3 yıl boyunca en güncel Android sürümünü alma garantisini de vereceğini duyurdu.

ABD’de satışa çıkan Pixel 3a ve Pixel 3a XL’in Türkiye dahil diğer ülkelerdeki satış tarihi ve fiyatları ise açıklanmadı. Ancak ABD koşulları için ‘bütçe dostu’ olarak lanse edilen bu yeni telefonları bekleyenlere kötü bir hatırlatma da yapmak isteriz:

Google, ilk modelini 2013 yılında piyasaya çıkardığı Pixel serisi akıllı telefonlarının hiçbir modelini şu ana kadar Türkiye’de satışa sunmadı.