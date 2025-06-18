Google’a Türk Baş Yapay Zeka Mimarı

Google, yapay zekâ biriminin yeni Baş Yapay Zeka Mimarı olarak ODTÜ mezunu Türk bilim insanı Koray Kavukcuoğlu’nu atadı. Alphabet CEO’su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu karar, Kavukcuoğlu’nun doğrudan Pichai’ye bağlı çalışacağını ve Google DeepMind CTO’luğu görevini de sürdüreceğini ortaya koyuyor. Kavukcuoğlu’nun akademik başarıları ve yenilikçi çalışmaları, bu kritik pozisyonda tercih edilmesinde büyük rol oynadı.

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Koray Kavukcuoğlu, 1980 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında 2002’de lisans, 2004’te ise yüksek lisans derecesini aldı. Ardından akademik kariyerini uluslararası arenaya taşıyarak New York Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri üzerine doktora yaptı ve 2010’da bu unvanı kazandı. Kariyerine Google’da araştırmacı olarak başlayan Kavukcuoğlu, 2014’te DeepMind’a katıldı. Burada yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinde kilit rol oynadı ve 2020’de DeepMind’ın CTO’su olarak atandı. 2025’te ise Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı pozisyonuna getirilerek kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

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8 YILDA 270 BİNE YAKIN ATIF!

Kavukcuoğlu’nun yapay zekâ alanındaki çalışmaları, son 7-8 yılda yaklaşık 268,261 atıf alarak büyük yankı uyandırdı. Bir bilim insanının makalelerinin başka araştırmacılar tarafından referans gösterilmesi çalışmanın alanındaki etkisini ve kabul gördüğünü ortaya koyuyor.