Kendi ekosistemine daha fazla kullanıcıyı çekmek ve Apple ile daha iyi rekabet edebilmek için büyük bir efor harcayan Google, kullanıcıların bütçesi için daha hesaplı olan bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Planlanan model, X serisi içinde ekonomik olan iPhone XR’a rakip olacak ancak daha da ekonomik bir fiyat etiketi taşıyacak.

Son zamanlardaki iPhone satışları ile hayal kırıklığına uğrayan Apple, tatil döneminde de istenilen satış rakamlarına ulaşamamıştı. Google’a göre satışların düşük olmasının en büyük sebebi ise iPhone fiyatlarının dünya genelinde çok pahalı olması.

Google’ın planladığı yeni akıllı telefon, Apple’ın iPhone XR modeline göre daha hesaplı bir fiyat etiketi taşıyacak. iPhone XR, şu anda ABD’de 749 dolara, Türkiye’de ise 7 bin 399 TL’ye satılıyor. Google ise yüksek fiyatlı modellerin iyi satılmadığı pazarlarda daha hesaplı modellere yönelen tüketicileri hedefleyecek.

Yeni düşük bütçeli telefon modelinin yanında Google’ın yeni bir akıllı hoparlör, giyilebilir cihaz ve web kamerası üretme planları var. Bu amaçla yıllardır donanım özelliklerini geliştirmek için uğraşan Google, Apple’dan donanım mühendislerini ve tedarik zinciri uzmanlarını transfer ediyor.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Yeni akıllı telefon modelinin özellikleri resmi olarak açıklanmadı ancak söylentilere göre şu özellikleri taşıyacak. 5.56 inç boyutunda 2220 x 1080 piksellik görüntüyü destekleyen bir LCD ekranı olacak.

Snapdragon 670 ile çalışacak olan cihaz, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunacak. Bir adet kulaklık girişi, Pixel 3 ile aynı şekilde 12 MP yüksek çözünürlükü kamera ve 2915 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Tanıtımının ise Mayıs ayında gerçekleşecek olan Google I/O’da yapılması bekleniyor.