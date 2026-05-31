        Goran Pandev'den Türkiye ve Galatasaray sözleri

        Goran Pandev'den Türkiye ve Galatasaray sözleri

        Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın sportif direktörü Goran Pandev, milli takımımızla oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Eski takımı Galatasaray ile A Milli Futbol Takımı'ndan övgüyle bahseden Pandev, "Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi destekleyeceğiz. Onun haricinde Galatasaray'da çok değerli zamanlarım geçti. Ligde şampiyonluk yaşadık. Bu ülkede çok arkadaşım var" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 21:17
        Pandev'den Türkiye ve Galatasaray sözleri!

        Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi.

        Pandev, A Milli Takım ile yarın özel maçta karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği son antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        TÜRKİYE VE GALATASARAY'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Futbolculuk kariyerinde Inter ile 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Goran Pandev, "Bu ülkede her zaman harika hissediyorum. Yarın çok değerli bir maç olacak. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Bunu gururla izledik. Türkiye, Montella'nın göreve gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Kuzey Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 42 yaşındaki futbol adamı, "Galatasaray'da çok değerli zamanlarım geçti. Ligde şampiyonluk yaşadık. Bu ülkede çok arkadaşım var. Ne zaman gelsem çok mutlu hissediyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'a ömrümüz boyunca her zaman başarılar diliyoruz." diye konuştu.

