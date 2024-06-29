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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'den Emir ve Zajc'a kanca - Futbol Haberleri

        Göztepe'den Emir ve Zajc'a kanca

        SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli iki futbolcunun peşine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:31
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        Göztepe'den Fenerbahçelilere kanca
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        Sarı-kırmızılıların daha önce formasını giyen genç stoper Emir Ortakaya ve Slovenyalı orta saha Miha Zajc ile ilgilendiği ifade edildi. Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan iki futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Emir'i bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı, 20 yaşındaki savunmacıyı bir kez daha kiralayabileceği kaydedildi.

        Gençlerbirliği altyapısından yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan Emir, 2022-2023 sezonunda Göztepe forması giydi. Genç yaşına rağmen Göz-Göz'de çok istikrarlı bir performans ortaya koyan oyuncu 32 lig maçına çıktı. Göztepe'de o sezon en çok forma giyen oyuncuların başında gelen Emir, geçen sezonu ise Kocaelispor'da kiralık olarak geçirdi. Körfez ekibinde de aynı istikrarı yakalayan Emir takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırıp 31 müsabakada 2393 dakika forma giydi ve 3 de fol attı.

        AVRUPA MAÇLARINDA GOL ATTI

        Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise geçen sezonu istediği gibi geçiremedi. Fenerbahçe ile geçen yaz döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Zajc daha çok UEFA Konferans Ligi maçlarından şans buldu. Sloven futbolcu Avrupa arenasında 8 maçın 7'sine ilk 11'de başlarken 2 kez fileleri sarstı. Dış transferde artık gaza basmayı planlayan Göztepe bu hafta sağ bek Nazım Sangare'yle de resmi sözleşme imzalayacak.

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