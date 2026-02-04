Habertürk
        Göztepe Musah Mohammed'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Göztepe Musah Mohammed'i kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, orta sahasını Musah Mohammed ile güçlendirdi. Ganalı futbolcuyla 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:18
        Göztepe'den orta sahaya takviye
        Süper Lig ekibi Göztepe ara transferde Bodrum FK’dan anlaşmaya vardığı Ganalı orta saha Musah Mohammed ile resmi sözleşme imzaladı.

        Türkiye’de 2021 yılından beri Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum’da forma giyen 2002 doğumlu futbolcuyla 3,5+1 yıllık kulüp opsiyonlu sözleşme yapıldığı belirtildi.

        Mohammed bu sezon Bodrum FK’da 1’inci Lig’de 19 maçta 1 gol attı.

