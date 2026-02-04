Göztepe Musah Mohammed'i kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, orta sahasını Musah Mohammed ile güçlendirdi. Ganalı futbolcuyla 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Süper Lig ekibi Göztepe ara transferde Bodrum FK’dan anlaşmaya vardığı Ganalı orta saha Musah Mohammed ile resmi sözleşme imzaladı.
Türkiye’de 2021 yılından beri Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum’da forma giyen 2002 doğumlu futbolcuyla 3,5+1 yıllık kulüp opsiyonlu sözleşme yapıldığı belirtildi.
Mohammed bu sezon Bodrum FK’da 1’inci Lig’de 19 maçta 1 gol attı.
