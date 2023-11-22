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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Mutluluğun yolu Süper Lig'e çıkmaktan geçiyor - Futbol Haberleri

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Mutluluğun yolu Süper Lig'e çıkmaktan geçiyor

        Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Uzun vadeli projelerin yerine gelmesi için herkesin öncelikle bir mutluluğu yaşaması gerekiyor ve bu mutluluğun yolu da Süper Lig'e çıkmaktan geçiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:21
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        "Mutluluğun yolu Süper Lig..."
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        Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gürsel Aksel Stadyumu’nda imza töreninde kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Törende açıklamalarda bulunan Bulgar teknik adam, “Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Göztepe ile ilgili çok video izledim, çok iyi bir proje olduğunu biliyorum. Sport Republic şirketinin projelerini biliyorum. Böyle uzun vadeli projelerin yerine gelmesi için mutluluk yaşamamız gerekiyor. Bu mutluluğun yolu da Süper Lig'e çıkmaktan geliyor" dedi.

        “İyi bir takımımız var”

        Göztepe’nin çok iyi bir şekilde organize olduğunu ve çok iyi tesislere sahip olduğunu dile getiren Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Şu anda 1. Lig'in en iyi takımlarından birine sahibiz. Gerçekten hiçbir bahanemiz olmamalı ve şu anda sahada yaşadığımız problemleri çözmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Böyle yapacağız ve maçların hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu kulübün Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok. Biz de bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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        “Disiplin çok önemli”

        Oyuncuların kendilerini geliştirmeleri için destekleyeceğini ve arkalarında duracaklarını ifade eden Stoilov, “Futbolda isterseniz 18 yaşında da olun isterseniz 35 yaşında da olun, her zaman öğrenebilirsiniz. Her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz ve futbolda bunun için bir limit yok. Disiplin benim için hayatta ve futbolda çok önemli. Her zaman disiplin olmalı. Basit gibi gözükse de her şeyin anahtarı benim için disiplindir. Ben hiç kimseye özel bir şey için söz veremem ama çok sıkı ve disiplinli çalışacağız, hedefimize varmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

        “Önümüze bakmalıyız”

        Şu anda odaklanmaları gereken 5-6 maç var diyen Stoilov, “Bu süreçte elimizdeki oyuncular oyun anlayışımıza nasıl tepki veriyorlar ona bakacağız. Transfer konusuyla Ivan Mance ilgileniyor. Yabancı sınırı da var, bununla ilgili çalışmalar yapacağız. En iyi oyuncuları getirmeye çalışacağız. Ancak önceliğimiz önümüzdeki maçlara odaklanmak. Elimizdeki oyuncularımızı şu an korumak geriyor. Çok fazla üretken bir oyun oynamıyoruz, çok fazla pozisyon üretemiyoruz. Takımı biraz daha öne çıkarmalıyız. Önde pas yaparsak, mücadele edersek çok daha fazla gol atabiliriz. Şu an 3-5-2 sistemi oynanıyor. Ben 4'lü defans tercih ediyorum. Sistemi yavaş yavaş değiştirmeliyiz” diye konuştu.

        “Dominant bir futbol seviyorum”

        Duygusallıktan uzak olunması gerektiğini vurgulayan Stoilov, “Çok fazla gol atılmasını seven bir hocayım ama duygusallıktan uzak olup kontrolü elimizde tutmalıyız. Bizler birer futbol sanatçısıyız. Taraftarımızın ilgisini çekmek için güzel şeyler ortaya koyacağız. Birçok değişiklik ve dokunuş yapacağız ama bunu yavaş şekilde yapacağız. Ben defansta da sıkıntı olduğunu düşünüyorum son maçta 3 gol yedik bunu da düzeltmeliyiz Benim oyun düşüncem dominant bir futbola dayanıyor. Rakibi kendi sahasına hapseden, ceza sahasından çıkarmayan bir oyun felsefesini her zaman hedefliyorum" diye konuştu.

        Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, görevden ayrılan teknik direktör Radomir Kokovic ile yardımcıları Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'na teşekkür ederek, üçünün de her zaman Göztepe'nin bir parçası olduğunu ifade ederek, Stanimir Stoilov hakkında ise şunları söyledi:

        "Umarım bu özel kulüp için en güzel hikayelerden biri yazılır. Bulgar efsanevi futbolcu ve teknik direktör Stoilov'a hoş geldin demek istiyorum. Oyuncularımız, medya, kulüp çalışanlarımız taraftarlarımızın desteğiyle burada büyük başarılara imza atacaktır. Kendisinden bahsetmeme gerek yok, hepiniz tanıyorsunuz zaten. Başarılarını burada sürdüreceğine inanıyorum."

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