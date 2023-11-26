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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Göztepe-Tuzlaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Göztepe-Tuzlaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yendi. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:16
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        Göztepe Stoilov'la ilk maçı kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 90 Ümit Akdağ) , Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 90+4 Traore) , Ogün Bayrak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm)

        Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Mehmet Taş (Dk. 54 Hikmet Çiftçi), Mata (Dk. 72 Bangoura), Adeniyi, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Awuku), Ba, Togui (Dk. 72 Yahaya), Gökhan Akkan (Dk. 72 Ahmet Yazar), Sadık Baş, Çağrı Giritlioğlu

        Goller: Dk. 49 ve Dk. 64 Yalçın Kayan (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Messaoudi, Dk. 66 Doğan Erdoğan, Dk. 71 Stanimir Stoilov (Teknik direktör) (Göztepe), Dk. 32 Mata (Tuzlaspor)

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