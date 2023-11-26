Göztepe-Tuzlaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yendi. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 90 Ümit Akdağ) , Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 90+4 Traore) , Ogün Bayrak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm)
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Mehmet Taş (Dk. 54 Hikmet Çiftçi), Mata (Dk. 72 Bangoura), Adeniyi, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Awuku), Ba, Togui (Dk. 72 Yahaya), Gökhan Akkan (Dk. 72 Ahmet Yazar), Sadık Baş, Çağrı Giritlioğlu
Goller: Dk. 49 ve Dk. 64 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Messaoudi, Dk. 66 Doğan Erdoğan, Dk. 71 Stanimir Stoilov (Teknik direktör) (Göztepe), Dk. 32 Mata (Tuzlaspor)