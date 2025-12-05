Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray’da maç sonu üçlüsü Arda Ünyay’dan - Galatasaray Haberleri

        G.Saray’da maç sonu üçlüsü Arda Ünyay’dan

        Galatasaray'da Samsunspor maçının ardından genç futbolcu Arda Ünyay, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da maç sonu üçlüsü Arda Ünyay'dan!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor’u son dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2'lik skorla mağlup etti.

        Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, genç futbolcu Arda Ünyay’dan üçlü çektirmesini isterken, genç futbolcu da kale arkası tribününe giderek üçlü çektirdi.

        Müsabakaya yedek başlayan 18 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında Mario Lemina’nın çıkmasının ardından oyuna dahil olurken, son dakikalarda da yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. Oyundan çıktıktan sonra üzgün olan Arda’yı takım arkadaşları teselli etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"