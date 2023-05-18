Take-Two'nun 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı dönem ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor. Buna göre GTA 6’nın çıkışı ile ilgili kesin bir duyuru yapılmasa da ipuçları oyunun 2024 Nisan ile 2025 Mart ayları arasında çıkacağını işaret ediyor.