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GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA oyun serisinin 6. ve yeni oyunu için artık heyecan dorukta. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen GTA 6'nın ne zaman çıkacağına dair önemli bir ipucu ortaya çıktı. İşte, GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu sorusu ile ilgili son detaylar...

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  • GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

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  • GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

    GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

    Uzun süredir çıkması beklenen Grand Theft Auto (GTA) 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Take-Two Interactive, yayınladığı yıllık kazanç raporunda merakla beklenen yeni GTA oyununun çıkış tarihine ilişkin ipucu verdi.
  • GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

     Popüler serinin yayıncısı önümüzdeki mali yıla ilişkin beklentileriyle GTA 6'nın 2024'te çıkış yapabileceğini ima etti.

    Take-Two geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Firmanın ortalama yıllık geliri ise 3 milyar dolar civarında bulunuyor.
  • GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

    Take-Two'nun 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı dönem ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor. Buna göre GTA 6’nın çıkışı ile ilgili kesin bir duyuru yapılmasa da ipuçları oyunun 2024 Nisan ile 2025 Mart ayları arasında çıkacağını işaret ediyor.
  • GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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