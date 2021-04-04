"GTA 6 ne zaman çıkacak?" ve "GTA 6 çıkış tarihi belli mi" soruları, dünya genelinde binlerce oyuncu tarafından soruluyor. Rockstar Games'in yapımcılığında 5 seri olarak karşımıza çıkan GTA oyun serisinin altıncı oyunu için çıkış tarihi merakla bekleniyor. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 5'in ardından yıllardır GTA 6 ile ilgili oyuncular yeni haberler bekliyor; ancak oyunun yapımcısı ısrarla oyunla ilgili ser veriyor sır vermiyor. Diğer yandan şirkete yakın kaynakların iddiasına göre GTA 6'nın bu yılın sonlarında ya da gelecek yıl satışa sunulma ihtimali söz konusu. Ancak net bir tarih henüz paylaşılmış değil.

Diğer yandan GTA 6'nın sistem gereksinimlerinin nasıl olacağı da merak konusu. Oyunla ilgili detay paylaşmaktan kaçınan Rockstar Games, oyunla ilgili çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor.

PEKİ GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN NASIL OLMASI BEKLENİYOR?

GTA 6 ne zaman çıkacak İşte, muhtemel sistem gereksinimleri

GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı