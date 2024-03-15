En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? 2024 Mart emekli banka promosyonu ne kadar oldu?
Emekli promosyonunda bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar, mart ayına özel kampanyaları SSK, Bağ-Kur emeklilerin erişimine sundu. Emekli maaşını üç yıl süre ile başka bir bankaya taşımak isteyenler, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. İşte 2024 mart ayı emekli banka promosyonunda güncel kampanyalar...
Emekli promosyonu kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Mart ayının gelişiyle birlikte bankalar emekli promosyonunda güncellemeye gitti. Bankalar emekli promosyonunda güncel kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyururken, en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar belli oldu. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, emekli promosyonu hangi banka, ne kadar veriyor?" İşte mart ayı, Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyaları...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 15 BİN TL'YE ULAŞTI!
Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyorlar. Bankalar da maaşını kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere maaş tutarına göre farklılık gösteren promosyon veriyor. Emekli maaşını 2024 Mart ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans üzerinden almak isteyen emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans'tan Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül fırsatı
1-31 Mart 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa emekli promosyon talebinde bulunan müşterilere;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.
Kampanya 10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
1 Mart 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon ödenecek.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!
Garanti BBVA’dan 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus kampayası!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024’tür. Garanti Bankası, Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyana 12.500TL’ye varan ödül fırsatı.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.