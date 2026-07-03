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        'Adli süreçteki çocuk' kavramı getiriliyor

        AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi devreye girecek. Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        'Adli süreçteki çocuk' kavramı getiriliyor

        AK Parti, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. 17-18 maddelik teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler yer alacak.

        “ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK” KAVRAMI GETİRİLECEK

        Teklifle “suça sürüklenen çocuk” tanımı yerine “adli süreçteki çocuk” kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak.

        ÖNCE KAPALI CEZAEVİNE SONRA EĞİTİMEVİNE GÖNDERİLECEKLER

        Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitimevi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitimevine geçebilecekler.

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        TEKLİFLE 15 YAŞINDAN İTİBAREN “MÜKERRER” SUÇ SAYILACAK

        Türk Ceza Kanunu’na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor.

        AK Parti’nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar “mükerrer” sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek.

        “DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ”

        Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar “dijital takip sistemi” ile izlenecek. İngiltere’de de uygulanan bu yöntemle; çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor.

        AĞIR SUÇ İŞLEYEN ÇOCUKLARIN CEZALARI ARTIRILIYOR

        12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.

        15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklifin tatile girmeden önce Meclis’e sunulması bekleniyor.

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