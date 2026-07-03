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        Antalya otobüs terminalinde koliler içinde bulundu

        Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 90 kilogram tatlı su kereviti bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Antalya'da koliler içinde bulundu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gıda taşımacılığına yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Kontroller sırasında, perona indirilen 6 koli şüpheli bulunarak incelendi. Kırşehir'den gönderildiği belirlenen kolilerde, uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşınan 90 kilogram tatlı su kereviti tespit edildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kerevitlerin büyük bölümünün avlanma boyu olan 10 santimetrenin altında olduğunu belirledi.

        Otobüs firmasına idari işlem uygulanırken, el konulan kerevitlerin de soğuk zincir kurallarına aykırı taşındığı için telef olduğu görüldü.

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        #kerevit
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