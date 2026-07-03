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        Malatyalı muhtar "yılan avcısı" oldu

        Malatyalı Muhtar Ali Berktaş, evlere giren yılanları kendi imkanlarıyla yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Son olarak mahallede bulunan evlere giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanı yakalayan Berktaş, yılanları yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya saldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Muhtar "yılan avcısı" oldu
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        Malatyalı muhtar Ali Berktaş, evlere giren yılanları kendi imkanlarıyla yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde sıcak havaların etkisiyle yerleşim alanlarında görülen yılanlar mahalle sakinlerini tedirgin ederken, Mahalle Muhtarı Ali Berktaş ise vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine evlere giren yılanlara müdahale ediyor.

        Son olarak mahallede bulunan evlere giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanı yakalayan Berktaş, yılanları yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya saldı.

        Yılan yakalamanın kendisi için artık alışılmış bir durum olduğunu belirten muhtar Berktaş, daha önce de benzer olaylarla sıkça karşılaştığını söyledi.

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        #muhtar
        #yılan
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