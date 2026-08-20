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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da nakliye aracı şarampole devrildi: 1 ölü

        Sakarya'da nakliye aracı şarampole devrildi: 1 ölü

        Sakarya Akyazı'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen ağır yük nakliye aracının sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        Nakliye aracı şarampole devrildi: 1 ölü
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        Akyazı ilçesi Dokurcun Durmuşlar Mahallesi mevkisinde Cavit Y. (67) idaresindeki alçak tabanlı ağır yük nakliye aracı şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Cavit Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cavit Y'nin cenazesi incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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